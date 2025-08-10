Atuações do Santos contra o Cruzeiro: Três destaques numa vitória excepcional

GUILHERME - Tentou através da velocidade assustar a defesa do Cruzeiro. Fez uma ótima jogada dando de bandeja para Neymar marcar e isolar no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, apareceu muito bem colocado para empatar o jogo concluindo cruzamento de Caballero e fez um jogadaço, dando passe para o gol de Caballero. Ao lado de Brazão, o melhor em campo. NOTA 8,5. Foto: Raul Baretta / Santos Foto: Raul Baretta / Santos