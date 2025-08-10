Atuações do Vasco contra Atlético: Coutinho tem bons momentos, mas passa longe de ser decisivo

TÉC. FERNANDO DINIZ - Apostou em Puma improvisado pelo lado esquerdo e viu o gol do Atlético sair justamente em cima do uruguaio. O time, porém, teve o mérito de não se abater e buscar o empate. Na etapa final, porém, o jogador manteve atuação abaixo da média, além de não conseguir se encaixar no time após as substituições no decorrer do jogo. Nota 5,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco