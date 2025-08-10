Assine
Atuações do Atlético-MG contra o Vasco: Menino marca gol mais rápido do Brasileirão 2025

RJ
Redação Jogada10
  • EVERSON: Teve papel importante e foi crucial para evitar um possível revés atleticano em São Januário. NOTA: 7. Foto: Pedro Souza/CAM
  • NATANAEL: Não fez um bom jogo e apresentou limitações, bem como o Atlético defensivamente. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • LYANCO: Melhor em campo. Jogo muito seguro e com muita precisão, além de clareza em suas ações. NOTA: 7. Foto: Pedro Souza/CAM
  • JUNIOR ALONSO: Um dos destaques negativos da defesa alvinegra nesta tarde. NOTA: 4. Foto: Pedro Souza/CAM
  • GUILHERME ARANA: Perdido em campo, pouco contribuiu efetivamente para equipe. NOTA: 4. Foto: Pedro Souza/CAM
  • ALAN FRANCO: Um dos jogadores com mais raça em campo. Dedicou-se e teve um bom desempenho junto com Lyanco. NOTA: 6,5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • GABRIEL MENINO: Responsável pelo gol mais rápido desta edição do Brasileirão, com fim do jejum. Apesar disso, não contribuiu tanto ofensivamente. NOTA: 6. Foto: Pedro Souza/CAM
  • BIEL: Teve participação importante e quase foi responsável pelo gol da vitória mineira. Conseguiu ajudar o time nas ações ofensivas. NOTA: 6. Foto: Pedro Souza/CAM
  • GUSTAVO SCARPA: teve uma atuação ofensiva consistente, mas quase foi responsável pela virada do Vasco após erro na saída de bola. NOTA: 6. Foto: Pedro Souza/CAM
  • BERNARD: Sem destaque. Nota: 0. Foto: Pedro Souza/CAM
  • IGOR GOMES: Jogo muito aquém, completamente perdido. Não à toa, participou apenas de um tempo. NOTA: 4,5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • ALEXSANDER: Entrou bem e fez uma partida segura na segunda etapa. NOTA: 6. Foto: Pedro Souza/CAM
  • RONY: Ficou responsável pelas principais ações ofensivas na ausência de Hulk e teve ao menos duas chances de deixar o dele. Segue pecando na efetividade à frente do Atlético. Nota: 5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • CUELLO: Jogo nervoso, desatento. Fez o pênalti que culminou no gol de Vegetti. NOTA: 5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • JÚNIOR SANTOS: Não fez um bom jogo, apesar dos minutos em campo. NOTA: 4.5. Foto: Pedro Souza/CAM
  • CUCA: Ainda com muitos ajustes a promover e com erros nas escolhas. O time ainda apresenta muitas fragilidades. NOTA: 5. Foto: Pedro Souza/CAM
