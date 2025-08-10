Atuações do Palmeiras contra o Ceará: Flaco e Vitor Roque decidem

SOSA – O único que mostrou alguma efetividade partindo com a bola para o ataque, mas seus companheiros não estavam inspirados e suas jogadas morriam logo após o passe. Mas isso no primeiro temo, pois na etapa final sumiu totalmente e logo foi sacado para a entrada de Flaco López, aos 11 da etapa final. NOTA 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras