Atuações do Fluminense contra o Bahia: Cano marca duas vezes e é o melhor do time

KENO - Deu assistência para o gol de Cano, mas não conseguiu ser efetivo nas disputas individuais para fazer as jogadas progredirem no primeiro tempo. Na única vez em que se destacou, fez boa jogada e quase acertou o ângulo. No segundo, subiu de produção e teve bons momentos. NOTA: 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense