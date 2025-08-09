Atuações do Botafogo contra o Fortaleza: Marçal impecável! Merece o 10!

DANILO - Ele fez de novo! Deu um passe para Vitinho igual à assistência para Savarino no jogo anterior. Sempre de cabeça erguida, elevou a qualidade do meio de campo e participou da triangulação que resultou no gol de Cabral. Só não foi magistral porque, na defesa, errou um bote em ataque perigoso do Leão. Mas segue jogando fácil. Nível Europa. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Huguinho - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo