Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Fortaleza: Marçal impecável! Merece o 10!
VITINHO - Disparou até o ataque para centrar bolas como pedradas. Se melhorar este fundamento, vai voar. Até porque mostrou-se opção ofensiva. Atrás, reinou no lado direito da defesa. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ponte - NOTA: 6,5
DAVID RICARDO - Levou a melhor sobre os homens de ataque do Fortaleza. Não precisou se afobar. Cercava e desarmava na hora certa. Depois, viu que poderia curtir uma de centroavante. Ao se aventurar no ataque, testou bonito para aumentar o score no 0-4 - NOTA: 8,5
MARÇAL - Um titã. Voltou ao estádio onde anotou o primeiro gol do Botafogo para marcar mais dois e ficar na história. Ganhou, portanto, da zaga e do ataque do Fortaleza. Perfeito na cobertura, proteção, rebatidas e antecipação. Inventem quesitos para este homem! Enorme na noite deste sábado - NOTA: DEZ
TELLES - Excelente construtor. Se não tem fôlego para ir à linha de fundo, compensa com a facilidade para armar o time pela esquerda. Centro na cabeça de Marçal no 0-1 e outras pelotas enfiadas em ataques promissores. Na defesa, nada de trabalho protocolar. Fechou os espaços, roubou bolas e não deixou ninguém se criar por ali. Masterclass - NOTA: 9,0
DANILO - Ele fez de novo! Deu um passe para Vitinho igual à assistência para Savarino no jogo anterior. Sempre de cabeça erguida, elevou a qualidade do meio de campo e participou da triangulação que resultou no gol de Cabral. Só não foi magistral porque, na defesa, errou um bote em ataque perigoso do Leão. Mas segue jogando fácil. Nível Europa. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Huguinho - NOTA: 8,0
NEWTON - Um pouco indeciso nos botes. Oscilou na marcação, principalmente na primeira etapa. Depois, foi se ajustando em campo. Acertou uma bola na trave. Seria uma linda redenção para o garoto - NOTA: 6,5
SAVARINO - Esperto e atento para atacar os espaços ou encotnrar alguém livre. Bateu o escanteio na cabeça de David Ricardo no quarto gol do Mais Tradicional. Depois, no segundo tempo, cedeu a vaga para Tucu - NOTA: 7,5
MONTORO - Parecia meio desligado. Até Ancelottinho o chamou a atenção na recomposição defensiva. Estava correndo menos. Mas quando a bola caiu nos pés dele, esquece! Uma assistência linda de brinde para Cabral meter o 0-2. Saiu, no intervalo, para a entrada de Martins - NOTA: 7,0
ARTUR - O Bebê Reborn foi um pouco mais discreto. Não teve a mesma precisão dos companheiros do Botafogo. Faltou caprichar - NOTA: 5,5
CABRAL - Saiu da área várias vezes para abrir espaços para a chegada de outro atacante. Fez o pivô com maestria e, na hora da conclusão, mostrou frizas ao driblar o goleiro. Como o descanso fez bem! Renovado, teve outra postura em campo - NOTA: 8,5
MARTINS - Insinuante, precisava do gol para retomar a confiança. Entrou com muito apetite e conseguiu estar no lugar certo para colocar um ponto final na goleada do Glorioso. Usuou o drible para sair na frente dos marcadores em outros momentos - NOTA: 7,5
TUCU - Cadenciou muito o jogo quando o Botafogo, já com alguns reservas, queria manter a intensidade. Segue devendo. Jogador para deixar a vitória em banho-maria - NOTA: 5,5
PONTE - Ocupou os espaço de forma correta, sem aparecer muito para o jogo. Quase não foi notado - NOTA: 6,0
HUGUINHO - Missão duríssima substituir Danilo. Ainda assim, se esforçou na marcação, tentou não dar mole. Com a redoda, distribuiu o jogo certinho - NOTA: 6,5
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Manteve o aproveitamento de 100% fora de casa. Soube aproveitar a vantagem numérica para construir uma goleada. A aposta em Marçal na defesa era óbvia diante dos desfalques. Mas não inventou. Partidaça de sua equipe - NOTA: 9,0
