Atuações do Flamengo contra o Mirassol: Três jogadores se destacam vitória

ROSSI – Uma grande defesa no primeiro tempo, quando foi seguro. Mas falhou em um lance na etapa final ao deixar uma bola passar na sua frente, sem reação, vendo os atacantes do Mirassol não chegarem a tempo para marcar. Erro terrível e quase fatal. Ainda assim, fez pelo menos duas grandes defesas na reta final. NOTA: 6,5 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo