Jogada 10
Atuações do Flamengo contra o Mirassol: Três jogadores se destacam vitória
ROSSI – Uma grande defesa no primeiro tempo, quando foi seguro. Mas falhou em um lance na etapa final ao deixar uma bola passar na sua frente, sem reação, vendo os atacantes do Mirassol não chegarem a tempo para marcar. Erro terrível e quase fatal. Ainda assim, fez pelo menos duas grandes defesas na reta final. NOTA: 6,5 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
EMERSON ROYAL – Segue um pouco lento e com dificuldade de levar a melhor nas jogadas defensivas. No apoio, teve bons momentos, com passes inteligentes. Quase fez um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, perdeu fôlego e ficou mais preso na defesa. Saiu nos minutos finais. NOTA: 6,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
LEO ORTIZ - Altos e baixos. Levou amarelo bobo por isolar uma bola. Também estava mal colocado em lance que Chico quase marcou para o Mirassol no primeiro tempo e cortou mal a bola no lance do gol de Gabriel na etapa final. Em compensação, foi bem na maioria das antecipações e saindo com a bola. NOTA 5,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
LÉO PEREIRA – Seguro nos cortes e na saída de bola. Foi oportunista ao escorar o cruzamento de Samuel Lino para abrir o placar para o Flamengo. Salvou um gol em cima da linha em finalização de Lucas Ramos. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
ALEX SANDRO – Um pouco tímido no apoio, deixando mais espaço para Arrascaeta e Samuel Lino atuarem pelo setor esquerdo. Foi bem na marcação. NOTA: 6,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
EVERTTON ARAÚJO – Cometeu erros na marcação e fechou mal os espaços nas investidas dos criadores do Mirassol. Deixou a desejar em vários momentos. NOTA: 6,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
ALLAN - Apesar do jogo discreto, foi bem eficiente na marcação e trocando passes no meio de campo. NOTA 6,5.Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
ARRASCAETA – Seu melhor jogo desde a volta do Mundial, cadenciando o ritmo e encontrando companheiros bem posicionados com frequência. Iniciou a jogada do gol do Flamengo no primeiro tempo e, na etapa final, deu de bandeja o passe para Plata ampliar. Nota: 8,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
SAMUEL LINO – Excelente no apoio, buscando dribles e chegadas ao fundo para cruzar com perigo. Em uma dessas jogadas, achou Léo Pereira sozinho para fazer o 1 a 0. Foi um pouco menos intenso no segundo tempo, mas ainda assim protagonizou pelo menos três ótimas jogadas e quase marcou um gol. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Entrou no lugar de Pedro aos 13 da etapa final e fez boas tramas com Arrascaeta. Papel correto, NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
VARELA - Substituiu Emerson Royal aos 38 da etapa final. Pouco apareceu SEM NOTA. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
BRUNO HENRIQUE - Entrou no lugar de Arrascaeta aos 38 da etapa final. Recebeu poucas bolas e pouco fez SEM NOTA 6,0.Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
TÉCNICO: FILIPE LUIZ - O Mirassol surpreendeu na postura e isso fez o Flamengo demorar a encaixar o jogo. Felizmente, contou com Samuel Lino e Arrascaeta a inspirados, o que compensou os erros defensivos graves que o time apresentou. O Fla venceu, mas não foi dominante. NOTA 6,0.Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
MIRASSOL- É um time que enche os olhos por causa do bom troque de bola e ousadia ofensiva, levando perigo ao gol, de Rossi. O time foi bem, mas Reinaldo, Edson Carioca, Gabriel e Chico da Cistas foram bem. Este último pecou por perder boas oportunidades. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
