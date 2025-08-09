Atuações do São Paulo contra o Vitória: postura incisiva dá triunfo ao Tricolor

LUAN - Substituiu Marcos Antônio e manteve a estratégia de ser participativo em ambas as fases de jogo. No campo de ataque, ele chegou a roubar a bola, acompanhou a jogada e pisou na área em jogada de perigo. NOTA 5,5. Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC