Atuações do Inter contra o Bragantino: Mathias e Alan Patrick garantem vitória

Ainda não é possível entender a queda do Bragantino neste momento da temporada, até faz bons jogos, mas não consegue marcar os gols na mesma produção que produz as jogadas. Ainda briga na parte de cima da tabela, no entanto, precisa acordar. NOTA: 5,0 Foto: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino