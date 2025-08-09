Jogada 10
Atuações do Inter contra o Bragantino: Mathias e Alan Patrick garantem vitória
ROCHET: Não teve culpa no gol do Bragantino e evitou que o adversário marcasse outro, o que poderia colocar pressão até o fim do jogo. Nota: 6,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN BENÍTEZ: O lateral do Colorado fez um bom jogo, atacou quando necessário e fechou a defesa para conter as investidas do Bragantino. Nota: 6,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
CLAYTON SAMPAIO: Fez uma boa partida e, dentro do possível, conteve o ataque do Bragantino. Nota: 6,0 Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
JUNINHO: Com o placar em 1 a 0 para o Internacional, Juninho tirou uma bola em cima da linha e evitou o empate do Bragantino. Além disso, foi muito bem nos embates com os atacantes rivais. Nota: 7,0Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BERNABEI: Voltou a fazer um bom jogo pelo Colorado e com apoio importante ao ataque. NOTA: 6,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
THIAGO MAIA: Embora seja um jogador considerado lento, atua de forma importante no meio de campo e colabora com a marcação quando está sem a bola. Com ela, distribui o jogo e ajuda o sistema ofensivo. Nota: 6,0 Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN RODRÍGUEZ: Aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Roger Machado e foi muito bem, ágil e importante no meio de campo. Pede passagem entre os titulares na Libertadores e na sequência da temporada. Nota: 7,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN PATRICK. Sempre importante, diante do Bragantino não foi diferente: participou de quase todas as ações ofensivas e marcou seu gol. Nota: 7,5. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO TABATA: Fez um bom jogo dentro do possível, é um bom jogador, mas em alguns momentos pareceu disperso do que acontecia. Nota: 6,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICARDO MATHIAS. Com dois gols, decidiu o duelo e foi peça chave para o Internacional. Quase sempre que solicitado colabora com bons desempenhos no Colorado. NOTA: 8,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
WESLEY: Deu o passe para o primeiro gol e fez boas jogadas enquanto esteve em campo. Justificou a titularidade. NOTA: 6,5. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BORRE. Entrou e foi bem na partida, fez um gol, mas o juiz marcou impedimento. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITINHO. Entrou no lugar de Wesley e fez praticamente o mesmo que seu companheiro, com exceção de passe para gol, contribuiu e fez jogadas de velocidade. NOTA: 6,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
AGUIRRE: Fez um jogo sem muito a destacar, seja positivo ou negativo, contribuiu dentro do que o confronto exigia quando teve a chance de participar. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
LUIS OTÁVIO: Entrou e fez um jogo decente, mas igual a Aguirre não teve muito o que destacar. Segue recebendo oportunidades com Roger, no entanto, sem brigar por uma titularidade. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Ainda não é possível entender a queda do Bragantino neste momento da temporada, até faz bons jogos, mas não consegue marcar os gols na mesma produção que produz as jogadas. Ainda briga na parte de cima da tabela, no entanto, precisa acordar. NOTA: 5,0 Foto: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
