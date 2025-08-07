Atuações do Vasco contra o CSA: primeiro tempo de gala, à lá Dinizismo, foi o suficiente

FERNANDO DINIZ - O Vasco teve uma atuação de gala no primeiro tempo. O time dominou as ações, mostrou muita movimentação e deixou o CSA atordoado. Foram 14 finalizações, sendo seis no alvo, e três gols. Já na etapa final, voltou desligado, sofreu gol de bola aérea e quase complicou um jogo resolvido. Depois dos 25 minutos, retomou o controle e não sofreu mais, mas não criou. Valeu pela atuação do primeiro tempo e a classificação. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/Vasco Foto: Divulgação/Vasco