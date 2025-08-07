Atuações do Fluminense contra o Internacional: sobrou transpiração, faltou inspiração. Mas classificou!

FÁBIO - Defendeu a cobrança de pênalti de Alan Patrick, mas acabou sendo enganado pela paradinha e tirou os dois pés da linha, o que resultou em uma nova oportunidade. Na segunda tentativa, foi deslocado. Fora isso, fez defesas pontuais, já que o jogo foi muito truncado e de pouco trabalho aos goleiros. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense