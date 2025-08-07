Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Internacional: sobrou transpiração, faltou inspiração. Mas classificou!
FÁBIO - Defendeu a cobrança de pênalti de Alan Patrick, mas acabou sendo enganado pela paradinha e tirou os dois pés da linha, o que resultou em uma nova oportunidade. Na segunda tentativa, foi deslocado. Fora isso, fez defesas pontuais, já que o jogo foi muito truncado e de pouco trabalho aos goleiros. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SAMUEL XAVIER - Foi discreto ofensivamente, mas apareceu mais no primeiro tempo. Defensivamente teve uma atuação segura. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MANOEL - Cometeu um pênalti que quase custou a classificação do Fluminense. Além disso, cometeu erros técnicos, como faltas bobas e bolas perdidas. NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
FREYTES - Liderou a defesa com alto volume de cortes, interceptações e desarmes. Mesmo sem Thiago Silva ao lado, passou segurança e dominou as ações defensivas. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GUGA - Mais uma vez improvisado no lado esquerdo, teve mais um atuação segura defensivamente e não permitindo que os adversários criassem muito pelo seu setor. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
MARTINELLI - Foi bem defensivamente, mas perdeu muitas posses e errou muitos passes. Não comprometeu, mas sentiu a dificuldade do jogo. NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
NONATO - Jogou abaixo do que já mostrou que pode render. Cometeu muitos erros técnicos, perdeu muitas posses e não colaborou muito. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÉRCULES - Foi um dos melhores em campo. Muito seguro nas ações defensivas e também com a bola no pé. Jogador onipresente, que ocupou diversos espaços em campo e incomodou muito os adversários. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
CANOBBIO - Aproveitou a falha da defesa do Internacional e fez o gol do Fluminense. No primeiro tempo, também mostrou muita movimentação, apesar de pouca eficiência nas tomadas de decisão. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA - Foi bastante acionado no primeiro tempo e conseguiu criar algumas jogadas na individualidade. Faltou ser mais eficiente e acertar mais as tomadas de decisão. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO - Incomodou muito a defesa do Internacional e se movimentou bem. Deu assistência para Canobbio marcar o gol tricolor. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LIMA - Entrou no lugar de Nonato no intervalo, mas não mudou muito a dinâmica do time. Às vezes parece um pouco sonolento em campo, poderia ser mais ativo. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
KENO - Entrou com o intuito de explorar os espaços no contra-ataque, mas não conseguiu aproveitá-los. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
BERNAL - Entrou para ajudar na proteção do sistema defensivo e sustentar o empate. Cumpriu bem o seu papel. NOTA: 5,5 - Foto: Marina Garcia/Fluminense Foto: Marina Garcia/Fluminense
THIAGO SANTOS - Também entrou com o intuito de ajudar na proteção do sistema defensivo nos minutos finais. Cumpriu bem o seu papel. NOTA: 5,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GANSO - Entrou nos acréscimos. SEM NOTA - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENATO GAÚCHO - Não foi um jogo brilhante. Nem de perto. Mas valeu pela classificação. O Fluminense poderia ter controlado melhor a vantagem e sofreu mais do que deveria, muito por conta das mudanças do treinador que não surtiram efeito. NOTA: 5,5 Foto: Lucas Merçon/Fluminense
