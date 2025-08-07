Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atauções do Internacional: time só jogou no segundo tempo, mas o empate com gol de Alan Patrick não foi suficiente

RJ
Redação Jogada10
  • Rochet fez boas defesas e não teve culpa no gol do Fluminense, marcado por Canbbio. Nota 6 - Divulgação/Internacional
    Rochet fez boas defesas e não teve culpa no gol do Fluminense, marcado por Canbbio. Nota 6 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Vitão foi outro guereiro em campo, mas praticamente todo o time do Internacional não teve uma boa atuação. Nota 5 - Divulgação/Internacional
    Vitão foi outro guereiro em campo, mas praticamente todo o time do Internacional não teve uma boa atuação. Nota 5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Mercado falhou no gol do Fluminense, foi substituído ainda no primeiro tempo e saiu revoltado. Nota 3,0 Divulgação/Internacional
    Mercado falhou no gol do Fluminense, foi substituído ainda no primeiro tempo e saiu revoltado. Nota 3,0 Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Bernabéi Divulgação/Internacional
    Bernabéi Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Thiago Maia tentou evitar os ataques do Tricolor carioca, ms teve uma atuação mediana. Nota 5 - Divulgação/Internacional
    Thiago Maia tentou evitar os ataques do Tricolor carioca, ms teve uma atuação mediana. Nota 5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Richard leva a pior em choque de cabeça e deixa o gramado chorando. Volante havia começado como titular na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nota 5 - Divulgação/Internacional
    Richard leva a pior em choque de cabeça e deixa o gramado chorando. Volante havia começado como titular na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nota 5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Alan Patrick apareceu no jogo na hora de bater pênalti, que Fábio defendeu. Mas o árbitro mandou voltar e o camisa 10 do Inter converteu. Nota 5 - Divulgação/Internacional
    Alan Patrick apareceu no jogo na hora de bater pênalti, que Fábio defendeu. Mas o árbitro mandou voltar e o camisa 10 do Inter converteu. Nota 5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Carbonero Tentou as jogadas pela esquerda, mas pouco levou vantagem sobre a marcação e quase não incomodou Fábrio saiu no intervalo em razão de um problema na coxa esquerda. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
    Carbonero Tentou as jogadas pela esquerda, mas pouco levou vantagem sobre a marcação e quase não incomodou Fábrio saiu no intervalo em razão de um problema na coxa esquerda. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Borré fez o que pôde a favor do Internacional, mas nada dava certo em campo. Nota 5,0 - Divulgação/Internacional
    Borré fez o que pôde a favor do Internacional, mas nada dava certo em campo. Nota 5,0 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Wesley ficou devendo no ataque e, com isso, o Colorado foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo tendo empatado em 1 a 1. Nota 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    Wesley ficou devendo no ataque e, com isso, o Colorado foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo tendo empatado em 1 a 1. Nota 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacionalão/Internacional
  • Juninho entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Mercado. Não comprometeu. Nota 5,5 - Divulgação/Internacional
    Juninho entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Mercado. Não comprometeu. Nota 5,5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Ronaldo entrou no decorrer da partida, falhou no gol do Fluminense e saiu dando socos no banco. Nota 3,5 - Divulgação/Internacional
    Ronaldo entrou no decorrer da partida, falhou no gol do Fluminense e saiu dando socos no banco. Nota 3,5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Ricardo Mathias foi com tudo para o ataque, mas não surtiu muito a mudança de Roger Machado. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
    Ricardo Mathias foi com tudo para o ataque, mas não surtiu muito a mudança de Roger Machado. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Enner Valecia foi outro que entrou na tentativa de virar o jogo a favor do Internacional, mas não seu certo. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional
    Enner Valecia foi outro que entrou na tentativa de virar o jogo a favor do Internacional, mas não seu certo. Nota 4,5 - Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Vitinho foi mandndo a campo para o tudo ou nada. O Internacional até que empatou em 1 a 1 a partida, mas foi o Fluminense que avançou. Nota 5 Divulgação/Internacional
    Vitinho foi mandndo a campo para o tudo ou nada. O Internacional até que empatou em 1 a 1 a partida, mas foi o Fluminense que avançou. Nota 5 Divulgação/Internacional Foto: Divulgação/Internacional
  • Bruno Tabata, outro atacante que entrou para o abafa. Mas a pressão do Colorado no final, não surtiu o efeito desejado. Nota 5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    Bruno Tabata, outro atacante que entrou para o abafa. Mas a pressão do Colorado no final, não surtiu o efeito desejado. Nota 5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
  • Roger Machado já começa a ficar balançado no cargo. O seu time foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, além de estar na 13ª posição no Brasileiro, com seis derrotas e quatro gols negativos Foto: Ricardo Duarte / Internacional
    Roger Machado já começa a ficar balançado no cargo. O seu time foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, além de estar na 13ª posição no Brasileiro, com seis derrotas e quatro gols negativos Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay