Atuações do Palmeiras contra o Corinthians: deu tudo errado
WEVERTON – Fez ótimas defesas, mas deu uma cochilada no lance do primeiro gol do Corinthians. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY – Muito nervoso, caiu na pilha do Corinthians e fez faltas feias. Deu sorte de ficar só no amarelo. Com a bola rolando, teve dificuldade em segurar os jogadores do Timão, que caíram pelo seu setor. NOTA 5,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ – Bom primeiro tempo, mas comprometeu sua atuação fazendo faltas duras. Contudo, foi o mais regular da defesa. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MICAEL – Perdeu disputas em vários momentos e cometeu erros de posicionamento e passes. Deixou a desejar. NOTA 5,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ – Em seu jogo 300 pelo clube, foi bastante discreto no apoio, até porque o Verdão, com um a menos, o obrigava a ser mais cauteloso. Discreto. NOTA 5,5. Fabio Menotti/Palmeiras Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
ANIBAL MORENO - Deu uma cabeçada em Martínez aos 4 o primeiro tempo foi expulso. NOTA 1,0. Foto Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA – Precisou jogar bem recuado depois da expulsão de Aníbal Moreno, logo aos 14 minutos de jogo, e isso comprometeu sua atuação na criação, que foi quase nula, exceto por um lance. Saiu aos 24 da etapa final, dando vaga a Felipe Anderson, um jogador ofensivo. NOTA 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURICIO – Totalmente anulado pela marcação do Corinthians. Uma ou outra jogada sem sucesso ofensivo e nada mais. Saiu para dar lugar a Raphael Veiga aos 24 da etapa final. NOTA 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - Não conseguiu ser o criador que o técnico Abel Ferreira esperava e cumpriu apenas um papel discreto na marcação. Saiu no intervalo para entrada de Emiliano Martinez - NOTA 5,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Mesmo bem marcado, muitas vezes por dois jogadores, fez um bom trabalho buscando finalizar dentro da área, cair pelos flancos e fazer o pivô. Foi um dos melhores do Palmeiras no primeiro tempo, mas curiosamente acabou substituído no intervalo para entrada de Flaco Lopez - NOTA 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAMON SOSA - Foi o mais lúcido do setor ofensivo, tratando de pressionar pelos flancos e buscar companheiros mais bem colocados. Contudo, teve uma queda no segundo tempo. NOTA 6,5. Foto Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - Entrou no lugar de Facundo Torres no intervalo e foi muito mal. Sem qualidade no ataque, fazendo faltas e sendo expulso por entrada violenta no fim. NOTA 2,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LOPEZ - Substituiu Vitor Roque no intervalo. teve dois bons momentos e nada mais. NOTA 4,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Substituto de Lucas Evangelista aos 24 da etapa final. Quase não foi notado. NOTA 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Entrou no lugar de Maurício aos 24 do segundo tempo. e foi figura decorativa. NOTA 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
TÉCNICO: ABEL FERREIRA - Perder um volante com 14 minutos de um jogo que era vencer ou ser eliminado da Copa do Brasil, pesou. Mas ele mandou mal tirando Vitor Roque, que era seu atacante mais incisivo, no intervalo. E ainda teve o destempoero de seus auxiliares, dois foram expulsos. NOTA 4,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
