Jogada 10
Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Alvinegro é dominante mais uma vez
HUGO SOUZA - Quando o Palmeiras chegou, ele estava lá. Fez uma defesa importante em chute de Felipe Anderson no segundo tempo, garantindo a tranquilidade da equipe. Seguro e atento. NOTA: 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO - Atuação de muita entrega. Desarmou Flaco López com um carrinho preciso e apareceu bem no ataque, quase marcando em um chute de primeira. Cumpriu seu papel com excelência. NOTA: 7,5. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANDRÉ RAMALHO - Um pilar na defesa. Desarmou Vitor Roque em um lance crucial no primeiro tempo que iniciou um contra-ataque perigoso. Mostrou liderança e segurança durante os 90 minutos. NOTA: 8,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE - O zagueiro-artilheiro da noite. Além de uma partida impecável na defesa, onde ganhou a maioria das disputas, subiu mais que todos para marcar o segundo gol e selar a classificação. NOTA: 9,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUS BIDU - Abriu o caminho para a glória. Mostrou oportunismo e frieza de centroavante para girar e estufar a rede no primeiro gol. Além do momento decisivo, foi participativo no ataque. NOTA: 8,5. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RANIELE - O cão de guarda do meio-campo. Dominou o setor com desarmes importantes, como em um carrinho salvador em chute de Vitor Roque, e ainda assus Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
JOSÉ MARTÍNEZ - O motor incansável do time. Correu por todo o campo, desarmou, iniciou jogadas e ainda ajudou Yuri Alberto a sair de campo carregado, mostrando um espírito de equipe exemplar. NOTA: 8,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CARRILLO - Foi o maestro enquanto esteve em campo. Se jogou na frente da bola para bloquear um chute de Piquerez e distribuiu o jogo com calma e inteligência. Saiu no início do segundo tempo. NOTA: 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GARRO - O garçom da noite. Deu uma assistência perfeita para o gol de Gustavo Henrique e comandou as ações ofensivas com passes precisos e chutes perigosos. Fez o que quis com a defesa rival. NOTA: 9,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MEMPHIS DEPAY - Teve uma participação discreta e curta. Errou um passe que gerou contra-ataque para o Palmeiras e acabou pedindo para sair por lesão ainda no primeiro tempo. Portanto, fica SEM NOTA. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
YURI ALBERTO - Brigou muito com a defesa adversária. Não marcou, mas foi fundamental para abrir espaços e puxar contra-ataques. Quase deu uma assistência para Garro, mas foi desarmado no último instante. NOTA: 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ÁNGEL ROMERO - Entrou no lugar de Depay e manteve o nível de entrega. Não teve chances claras de gol, mas ajudou a segurar a bola no ataque e a manter a pressão sobre a defesa do Palmeiras. NOTA: 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON - Entrou para dar novo gás ao meio-campo e cumpriu bem a função tática. Ajudou a controlar o jogo quando o Corinthians já tinha a vantagem. Recebeu um amarelo. NOTA: 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CHARLES -Entrou no fim, com a classificação já garantida, para fechar o meio-campo e ajudar a segurar o resultado. Cumpriu sua função sem sustos. NOTA: 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANGILERI - Assim como Charles, entrou nos minutos finais para reforçar a marcação na lateral esquerda e gastar o tempo. NOTA: 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TALLES MAGNO - Entrou no fim e quase deixou o seu. Em uma bela jogada individual, pedalou para cima da marcação e obrigou Weverton a fazer uma boa defesa. Mostrou qualidade no pouco tempo que teve. NOTA: 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
DORIVAL JÚNIOR - Deu um nó tático em Abel Ferreira. Seu time foi superior em todos os aspectos: organizado na defesa, inteligente no meio-campo e letal no ataque. As leituras de jogo e a estratégia montada foram perfeitas para uma classificação histórica e incontestável. NOTA: 10. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
