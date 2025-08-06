Atuações do Corinthians contra o Palmeiras: Alvinegro é dominante mais uma vez

ÁNGEL ROMERO - Entrou no lugar de Depay e manteve o nível de entrega. Não teve chances claras de gol, mas ajudou a segurar a bola no ataque e a manter a pressão sobre a defesa do Palmeiras. NOTA: 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians