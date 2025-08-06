Jogada 10
Atuações do São Paulo contra o Athletico: Rafael zera na eliminação no Sul
-
RAFAEL - Confiou em sua zaga em lançamento longo e demorou a sair do gol no lance de sua expulsão. Chegou atrasado, derrubando Viveros em chance clara de gol logo aos 3' de jogo. NOTA ZERO. Foto: Divulgação/São Paulo Foto: Divulgação/São Paulo
-
FERRARESI - Alternou bons e maus momentos. Em alguns lances, se equivocava nas decisões. Quase marcou gol da classificação no fim. NOTA 5,0. Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
-
ARBOLEDA - Estabanado, vacilou no lance da expulsÃ£o de Rafael por nÃ£o tomar as rÃ©deas e ir na bola antes. Depois, quase foi expulso ao tocar com a mÃ£o praticamente da meia-lua. Saiu no intervalo. NOTA 2,0. Foto: Rubens Chiri / SÃ£o Paulo FC Foto: Rubens Chiri / SÃ£o Paulo FC
-
ALAN FRANCO - Também errou no lance da expulsão, ainda que em menor grau em relação a Arboleda. Na etapa final, virou líbero e tirou bolas importantes. NOTA 5,0 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
-
CEDRIC SOARES - Fez boas coberturas, mas, com a bola no pé, errou a maioria dos passes. NOTA 4,0. Foto: Divulgação / São Paulo Foto: Divulgação / São Paulo
-
BOBADILLA - Cartão bobo com menos de 2' do primeiro tempo ao acertar o rosto do adversário. Depois, levou perigo em chute de fora da área. Outro que saiu no intervalo. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
-
RODRIGUINHO - Talvez sequer tenha tocado na bola. Foi sacrificado por Crespo para dar lugar a Jandrei por conta da expulsão tola de Rafael. SEM NOTA. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
-
-
ALISSON - Fez um duro trabalho de proteção à área são paulina, demonstrando muita raça nos lances. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo
-
ENZO DÍAZ - Muito nervoso, se bicou por diversas vezes com jogadores do Athletico. Com um a menos, praticamente não pisou no campo de ataque. Chegou a ter lateral revertido por cobrança displicente. NOTA 3,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
LUCIANO - Foi mestre em ganhar tempo, utilizando muito bem a arte de catimbar. Marcou um gol anulado e saiu no fim. NOTA 5,5. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
-
-
FERREIRA - Fez boas jogada individuais, mostrando muita habilidade. No entanto, foi fominha por vezes. NOTA 6,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
JANDREI - Goleiro reserva entrou logo aos 7' para suprir a saída de Rafael, expulso. Entrou na vaga de Rodriguinho. Não falhou no gol do Athletico, mas teve saída bizarra. Para piorar, ainda pediu para cobrar o pênalti, errando e encerrando a disputa. NOTA 4,0. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol /São Paulo Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol /São Paulo
-
SABINO - Entrou na vaga de Arboleda, amarelado. Jogou pelo lado esquerdo, tirando todas para onde apontava o nariz. Inventou na hora de cobrar seu pênalti e parou no goleiro Santos. NOTA 4,5. Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
-
-
MARCOS ANTÔNIO - Outro que entrou no intervalo. Tentou dar mais manutenção da posse, mas errou passes demais. Deixou espaço para Esquivel chutar no lance do gol do Furacão. NOTA 4,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
PABLO MAIA - Tentou ajudar na proteção dentro da área, afastando o perigo em algumas bolas. NOTA 5,5. Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
-
TAPIA - Entrou já no fim na vaga de Luciano possivelmente só para cobrar pênalti, mas... errou sua cobrança. NOTA 3,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
-
HERNÁN CRESPO - Viu sua estratégia ir por água abaixo ainda com 3' de jogo, quando Rafael foi expulso. Time sofreu pressão e não conseguiu chegar ao gol adversário, algo que é mais culpa de Rafael do que sua. NOTA 5,0. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
-
ATHLETICO - Time caiu muito na pilha do São Paulo e demorou a entrar de vez no jogo, mesmo tendo um a mais por mais de 90 minutos. Destaques para o ponta Leozinho e, claro, o goleiro Santos, que pegou três pênaltis. NOTA 7,0. Foto: Divulgação/CA Foto: Divulgação/CAP
-
Foto:
-