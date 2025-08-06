Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Flamengo: Herói Everson classifica o Galo
EVERSON: Só poderia ser ele o herói do Galo. No tempo normal, fez defesas importantes, e nas penalidades máximas defendeu a cobrança de Samuel Lino, além de converter a sua. Colocou o time mineiro na próxima fase da Copa do Brasil. Nota: 8,5.Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
NATANAEL: Assim como Arana, teve dificuldades para marcar o ataque do Flamengo e, por isso, apareceu pouco no apoio. Saiu no segundo tempo para a entrada de Saravia. Nota: 4,5. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
LYANCO: Mostrou insegurança em vários momentos e perdeu diversos duelos para Wallace Yan. No entanto, se recuperou no segundo tempo e fez boas interceptações — inclusive uma importante sobre Samuel Lino, já perto do fim da partida. Nota: 6,5. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
JÚNIOR ALONSO: Teve dificuldades para marcar o ataque do Flamengo e sofreu com a velocidade dos adversários. Cometeu muitas faltas, parecia nervoso e ainda desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis. Nota: 5,0.Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
ARANA: Muito abaixo do que pode render, sofreu bastante com as investidas de Plata. Por conviver com lesões, não consegue repetir as boas atuações de outros anos. Nota: 4,5.Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
GABRIEL MENINO: Bom jogador, importante na marcação e na troca de passes. No entanto, não conseguiu avançar ao ataque quando o time precisou. Na defesa, atuou bem e sem grandes sustos. Nota: 5,5. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
ALAN FRANCO: Teve dificuldades para marcar o ataque do Flamengo e sofreu com a velocidade dos adversários. Cometeu muitas faltas, parecia nervoso e ainda desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis. Nota: 5,0. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
SCARPA: Atuou em duas posições pouco confortáveis — começou no meio-campo e depois foi para a lateral esquerda, após a saída de Arana, mas se saiu bem em ambas. Mostrou boa produtividade quando o Galo tinha a bola e ainda deixou sua marca nas penalidades. Nota: 7,0Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
CUELLO: Tentou, é um jogador de velocidade, mas esbarrou na falta de criatividade do time e também não foi efetivo quando teve a bola. Nota: 4,0. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
RONY: Muito mal nas finalizações e novamente fazendo uma atuação de irritar ao torcedor. NOTA: 4,0. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
HULK: Em campo, fez uma partida abaixo do que se espera. No entanto, nas penalidades máximas, chamou a responsabilidade e converteu a sua cobrança. Nota: 6,0. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
SARAVIA: Sofreu para marcar o ataque do Flamengo, mas fez o que dava e não comprometeu. NOTA: 5,0. Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
IGOR GOMES: Entrou no final e não comprometeu na defesa, mas ajudou pouco no ataque. NOTA: 5,0 Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
ALEXSANDER: Entrou bem, tentou algumas jogadas, produtivo para o time do Galo. NOTA: 6,0Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
DUDU: Entrou no final da partida, mas não fez nada para ser destacado, seja positivo ou negativo. NOTA: 4,0 Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
BIEL: Muita velocidade e jogadas de perigo para cima da defesa do Galo. Inicia bem sua jornada no Galo. NOTA: 6,0Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
CUCA: Viu um time afobado na etapa inicial e depois melhorou no segundo tempo. Teve em Everson, o herói da noite e que colaborou na classificação. Nas mexidas foi muito bem. NOTA: 6,0.Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético
