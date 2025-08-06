Atuações do Atlético contra o Flamengo: Herói Everson classifica o Galo

SCARPA: Atuou em duas posições pouco confortáveis — começou no meio-campo e depois foi para a lateral esquerda, após a saída de Arana, mas se saiu bem em ambas. Mostrou boa produtividade quando o Galo tinha a bola e ainda deixou sua marca nas penalidades. Nota: 7,0Foto: Pedro de Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro de Souza/Atlético