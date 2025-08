Atuações do São Paulo contra o Internacional: bola parada é fatal e decide a partida

BOBADILLA - O paraguaio também teve uma das suas melhores partidas com a camisa do São Paulo e mostrou porque vem ganhando espaço com Crespo. Apareceu muito bem ao longo do campo, com destaque para os duelos vencidos no alto, e ainda conseguiu marcar o segundo gol da equipe na partida. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC