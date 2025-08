Atuações do Internacional contra o São Paulo: Carbonero devia ter entrado antes

BENÍTEZ – Fazia jogo correto na defesa até perder no alto para Arboleda no lance do gol são-paulino no primeiro tempo. No apoio, apareceu com perigo, dando dois dos chutes mais perigosos do time. Em ambos, Rafael evitou o gol. Embora defensor, foi quem mais assustou a defesa paulista. NOTA 6,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional