Atuações do Flamengo contra o Ceará: Bom primeiro tempo. Mas na etapa final…

ALEX SANDRO – Teve muito trabalho com Pedro Henrique, o que o fez jogar mais recuado do que o normal. Tomou uma bola, perdeu bobamente e quase gerou o gol do Ceará no primeiro tempo. Falhou no gol de Pedro Raul, perdendo a disputa pelo alto. NOTA 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo