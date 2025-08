Atuações do Corinthians contra o Fortaleza: Carrillo salva novo tropeço em casa

ANGILERI - O melhor do Corinthians no primeiro tempo, quando praticamente todas as boas jogadas passaram pelos pés dele. Obrigou Vinícius Silvestre a fazer grande defesa e depois acertou a trave. Contudo, no segundo tempo, apareceu menos na partida - NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians