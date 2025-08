Atuações do Botafogo contra o Cruzeiro: ridículo, patético, brochante…

BARBOZA - Levou aquele cartão amarelo de praxe do início do jogo. Só que, desta vez, não cresceu na partida. Pelo contrário. Levou um drible humilhante de Kaio Jorge no lance do 0-2. Perdido, está procurandoi o jogador da Raposa até agora. No segundo tempo, com Cabral em baixa, teve que virar centroavante para fazer Cássio trabalhar um pouco mais - NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo