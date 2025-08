Atuações do Flamengo contra o Atlético: Léo Pereira falha, e Flamengo perde em casa

LÉO PEREIRA - Falhou feio no gol do Atlético ao errar um passe para Ortiz, o que acabou deixando Cuello sozinho com Rossi. Antes e depois do fatídico lance, já havia errado bastante na marcação. Não esteve nos melhores dos seus dias, mas segue com prestígio - Nota 4,0 - Adriano Fontes/Flamengo Foto: Foto: Adriano Fontes/Flamengo