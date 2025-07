Atuações do Palmeiras contra o Corinthians: Weverton brilha, mas desatenção custa a derrota

LUCAS EVANGELISTA - Mais um jogador que vem ganhando oportunidades e teve uma atuação mais tímida. Até apareceu bem no começo do jogo, mas pouco conseguiu produzir no restante da partida e sofreu com a perda da posse de bola. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras