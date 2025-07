Atuações do Cruzeiro contra o CRB: amargo empate em casa pela Copa do BR

FAGNER – Bom papel no apoio, buscando triangular com os companheiros e com qualidade na finalização, quando quase fez um gol na etapa final. Levou amarelo por simular uma falta que sofreu na área e a árbitra Edina marcou pênalti (desmarcou quando foi ao VAR e viu a encenação do cruzeirense).Lecou uma falta violenta de Pottker e jogou mancando os minutos finais. NOTA 6,5 – Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro