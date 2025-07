Atuações do Atlético contra o Flamengo: time aplicado na derrota

TÉCNICO: TÉCNICO: CUCA – Fez uma montagem bem interessante, com quatro defensores trabalhando como zagueiros e Menino e Scarpa como alas. Isso fez o time ser dominante por alguns minutos no primeiro tempo. Perdeu chances claras quando atacou. A intensidade caiu no segundo tempo e o Galo perdeu com um gol de bola parada. Ainda assim o time fez uma das melhores partidas do time neste Brasileirão. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético