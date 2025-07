Atuações do Flamengo contra o Atlético: Léo Ortiz garante a liderança isolada

VIÑA - Cometeu erro grave no lance em que deixou Rony em condições de fazer o gol e o atacante do Galo perder. Depois disso, seguro na marcação. Foi um pouco menos incisivo no ataque. Mas isso teve um motivo: para conseguir jogar mais tempo, cadenciou as investidas. Deu certo. Saiu apenas na reta final. Nada mal para quem ficou dez meses fora e está voltando aos poucos. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza Foto: Adriano Fontes/Flamengo