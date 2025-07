Atuações do Vasco contra o Inter: Rayan brilha, mas time cede empate no fim após expulsão de Léo Jardim por cera

VEGETTI - Mais uma partida ruim do artilheiro do Vasco. Errou as oportunidades que teve e foi fominha. Além disso, estava em posição de impedimento em um gol anulado que ele mesmo fez. No momento do gol do Inter, ainda teve o azar de ajeitar a bola para o Carbonero finalizar de primeira e confirmar o empate. Se salvou na entrega de sempre. NOTA 4,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco