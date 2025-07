Atuações do Internacional contra o Vasco: Entrada de Carbonero mudou tudo

CARBONERO - Com a entrada dele no intervalo no lugar de Gustavo Prado, o jogo dos gaúchos ficou menos concentrado em Alan Patrick, ganhou ritmo e vigor. No segundo tempo, esteve presente em várias jogadas, mandou uma na trave e, já perto do fim do jogo, após a expulsão de Léo Jardim, marcou o gol de empate da partida. O jogo foi outro com ele - NOTA 7,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional