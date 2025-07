Atuações do Cruzeiro contra o Ceará: Jogo abaixo da média e derrota merecida

FAGNER – Neste revezamento que faz com William, começou desta vez como titular. Mas não fez um bom primeiro tempo, aparecendo pouco no apoio e com erros na marcação. Apareceu mais no apoio no segundo tempo, mas deu espaços nas costas. Foi assim que saiu o segundo gol do Ceará. NOTA 4,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro