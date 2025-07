Atuações do Corinthians contra o Botafogo: Depay evita derrota

LEO MANÁ – Muito nervoso e impreciso no posicionamento. Falhou no gol do Botafogo no primeiro tempo ao não se antecipar para cortar a bola que Nathan ajeitou para Arthur Cabral marcar. Saiu no intervalo, dando vaga a Matheuzinho. NOTA 4,0 – Foto: Rodrigo Coca Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians