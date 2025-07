Atuações do Atlético contra o Bucaramanga: Everson salva noite de baixa efetividade do ataque

FAUSTO VERA - Retornou após muito tempo ausente nos gramados. Acabou falhando no gol sofrido, perdendo da disputa área e também recebeu um amarelo no começo do jogo, que fez com que não tivesse tanta força nos duelos ao longo do jogo. Por outro lado, se movimentou bem pelo campo e participou bem da criação de jogadas. Nota: 5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético