Atuações do São Paulo contra o Juventude: Luciano é decisivo em primeira vitória fora

SABINO - Foi um dos melhores em campo. Foi o zagueiro com mais cortes e também colaborou com desarmes e interceptações, não dando espaços para os adversários. Mostrou muita força no jogo aéreo e foi bem nos passes de bolas longas. NOTA: 7,0 - Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net