Atuações do Flamengo contra o Bragantino: Wesley brilha na despedida

LEO ORTIZ – Apesar de envolvido no lance do gol do Bragantino, foi quem teve menos culpa na jogada. Enfrentou seu ex-time e mostrou a qualidade de sempre na saída de bola e no jogo aéreo. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo