Atuações do Inter contra o Santos: não encanta, mas compete!

VITÃO - Mais eficiente no ataque. Pegou um elevador até o 11º andar e quase, de cabeça, aumentou para o Clube do Povo. Em contrapartida, permitiu que Neymar, muito mais baixo que ele, cabeceasse com perigo para Rochet. Mas cresceu na etapa final e levou a melhor para cima do camisa 10 do Peixe - NOTA: 7,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional