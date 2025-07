Atuações do Corinthians contra o Cruzeiro

GUSTAVO HENRIQUE – Zagueiro (à direita na foto) teve um choque de cabeça com o companheiro Charles e teve de levar uma sutura e jogar com touca. Isso antes do primeiro minuto de jogo. Apesar do problema, seguiu em campo e teve um jogo consistente na defesa, se saindo bem no jogo aéreo, aproveitando a sua altura. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians Foto: