Atuações do Vasco contra o Del Valle: faltou inspiração e efetividade no ataque

VICTOR LUÍS - Tendo a oportunidade na vaga do suspenso Lucas Piton, foi bem no suporte ao lado esquerdo do ataque vascaíno. Entretanto, não conseguiu se destacar no último terço do gramado, em meio a pressão do Vasco, e ficou devendo no setor no ofensivo. Nota: 5 - Foto: Matheus Lima/Vasco. Foto: Matheus Lima/Vasco