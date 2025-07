Atuações do Fluminense contra o Flamengo: mais uma vez derrotado com a lei do ex

RENATO GAÚCHO - Mudou a formação e apostou na linha de 5 na defesa, que foi o que deu certo no Mundial de Clubes. Mas não deu certo no Fla-Flu. O Fluminense até começou bem, fechando os espaços e encontrando espaços no contra-ataque. Mas as opções ofensivas não foram as melhores. Defensivamente, o time teve boa postura e conseguiu neutralizar o Flamengo na maior parte do tempo, mas só existiu até os 39 minutos do segundo tempo. NOTA: 5,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense