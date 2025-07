Atuações do Atlético contra o Palmeiras: efetividade só na bola para e defesa desorganizada

JÚNIOR ALONSO - Conseguiu ter um desempenho melhor que seu companheiro na defesa, com mais desarmes e interceptações em ataques do adversário. Acabou tendo uma falha de posicionamento no segundo gol, que deixou Vitor Roque livre e ainda ficou com o gol contra. Nota: 5 Foto: Pedro Souza/Atlético MG Foto: Pedro Souza/Atlético MG