Atuações do Botafogo contra o Sport: até que enfim alguém colocou lá dentro!

CABRAL - Finalizou com perigo logo no início. Depois, não conseguiu sair da banheira para tirar o zero do placar. Centralizado, viu a bola chegar pouco aos seus pés. No fim, com espaço, teve mais protagonismo - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo