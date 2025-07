Atuações do Cruzeiro contra o Juventude: Kaio Jorge, que bela fase! E Gabi? Fez dois

KAIO JORGE – Bem marcado, teve dificuldade para encontrar espaços no primeiro tempo. Mas deu seu jeito. No lance do gol do Cruzeiro, seu voleio desmontou a marcação e deu a chance para Christian abrir o placar. Pouco depois, quase marcou em belo chute da entrada da área. Na etapa final, fez um jogadaço, deu assistência para o gol de Gabigol e sofreu o pênalti que Gabigol bateu e fez 3 a 0. O artilheiro do Brasileirão saiu sob aplausos aos 21 da etapa final, dando vaga a Wanderson. Muito decisivo Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro