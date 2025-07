Atuações do Flamengo contra o Santos: Muita posse, pouca eficácia e derrota

LÉO ORTIZ – Partida muito abaixo do normal. Dois de seus passes errados geraram as duas maiores chances de gol do Santos no primeiro tempo. Saiu no intervalo para a entrada de Léo Pereira com dores na região glútea. Fez sua pior partida desde que chegou ao Flamengo. NOTA 4,0.Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo