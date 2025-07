Atuações do Vasco contra o Del Valle: Jardim é vítima. Deu pena do goleiro

MOREIRA - Não conseguiu se aproximar de Vegetti nos ataques do Vasco. No 11 contra 10, ficou sufocado atrás, sem conseguir ficar com a bola para criar algo. Sem função ofensiva, saiu, no intervalo, para a entrada de Lemos - NOTA: 3,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco