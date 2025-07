Atuações do Vasco contra o Botafogo: derrota para cair na real

FREITAS - Vibrou com um desvio que possibilitou a defesa de Jardim em uma conclusão de Cabral. Porém, bateu cabeça com o posicionamento defensivo e ficou vendido no gol do adversário. Além disso, amarelado, corria riscos. Assim, na etapa final, cedeu a vaga para Cocão - NOTA: 5,0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Foto: Dikran Sahagian/Vasco