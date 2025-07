Atuações do Botafogo contra o Vasco: Montoro baila cumbia em Brasília

MONTORO - Gastou a pelota! Lançou, combateu atrás, iniciou contra-ataques, se apresentou no ataque, roubou bolas, chamou faltas, movimentou-se muito, qualificou os passes e provocou o rebote no 1 a 0. Tomou a iniciativa. Vai ganhando espaço no Mais Tradicional. Tem muito talento para explodir. Figura do clássico. Jogou demais! Saiu, no fim, para a entrada de Allan - NOTA: 9,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo