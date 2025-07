Atuações do São Paulo contra o Flamengo: derrota de um time medroso

MARCOS ANTÔNIO - Sua função foi extremamente defensiva, tentando anular os criadores do Flamengo, praticamente não passando do meio de campo. Acabou levando um baile de Luiz Araújo no lance do gol do Flamengo e logo depois saiu, dando vaga a Ferreirinha - NOTA 5,0 - Foto: Divulgação São Paulo Foto: Divulgação São Paulo