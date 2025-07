Atuações do Flamengo contra o São Paulo: Luiz Araújo e Wesley detonaram

LEO ORTIZ - Com o São Paulo atacando muito pouco no primeiro tempo, foi mais armador do que zagueiro, aparecendo no ataque várias vezes e quase marcando em duas finalizações nas quais Gabriel fez milagre. No segundo tempo, com o São Paulo um pouco mais ofensivo, ficou mais preso - NOTA 7,5 - Foto: Gilvan de Souza / CRF Foto: Gilvan de Souza / CRF