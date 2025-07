Atuações do Fluminense contra o Chelsea: Thiago Silva o mais regular na derrota

IGNÁCIO – No primeiro tempo, bem nos desarmes e saída de bola, além de eventualmente aparecer com perigo no ataque. No auxílio ao lateral Guga, teve alguma dificuldade em fechar espaços e os dois gols de João Pedro foram por ali. Sua partida menos qualificada no Mundial NOTA 5,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense