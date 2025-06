Atuações do Flamengo contra o Los Angeles FC: Que estrela, Wallace Yan

DANILO â?? Seguro na defesa, ganhando quase todas em seu setor e ainda parecendo com perigo no ataque em bolas paradas. Em um dos avanços, mandou na trave. Mas não foi bem na marcação a Bouanga no lance do gol do rival. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo