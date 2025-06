Atuações do Botafogo contra o Atlético de Madrid: missão cumprida!

FREITAS - Bem colocado no bloco baixo do Botafogo quando a equipe era atacada. Cobriu os espaços e povoou o meio de campo. Porém, deixou De Paul, o melhor do Atleti, com alguma liberdade para criar - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo