Atuações do Flamengo contra o Chelsea: Triunfo imponente. BH e Filipe Luís brilham

CHELSEA -Time com muitos jogadores talentosos, capazes de resolver com inteligência, como Pedro Neto no gol. Porém, sentiu a má atuação de seu craque, Palmer. Além disso, caiu de rendimento no segundo tempo, não saindo da tática inteligente do Fla, E ainda terminou com um a menos. Mereceu a derrota. NOTA: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo